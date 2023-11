Extinction Rebellion ruft zur Protestaktion gegen Tunnelspinne in Bregenz auf

Klimaaktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion" rufen erstmals zum öffentlichen Protest gegen die Tunnelspinne auf. VOL.AT berichtet ab 12:30 Uhr live aus Bregenz.

Extinction Rebellion kündigte bereits im Oktober eine Protestaktion vor dem Landhaus an. "Am Mittwoch, den 15.11. um 12:30 Uhr geht der Protest gegen die fossile Zersötrung weiter", so die Aktivisten. "Tunnelspinne? Nid mit üs!" Anders als bei vorherigen Aktionen der Gruppierung sind dieses Mal alle eingeladen, mitzumachen. Im Vorfeld fanden auch "Aktionstrainings" für den zivilen Ungehorsam statt.