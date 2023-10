Live: Extinction Rebellion-Protestaktion in Feldkirch

Proteste gegen Stadttunnel: Aktivisten von "Extinction Rebellion" blockieren vor der Arbeiterkammer in Feldkirch.

Erneut findet heute in der Stadt Feldkirch ein Klimaprotest der Klimaaktivisten Extinction Rebellion statt, im Licht des Protests steht die sogenannten "Tunnelspinne".

Ihr Argument: In Zeiten, in denen dringend Maßnahmen gegen die Klimakrise ergriffen werden müssen, sollte der Fokus auf nachhaltigen und umweltfreundlichen Verkehrslösungen liegen, statt in Infrastrukturen zu investieren, die den Autoverkehr fördern. VOL.AT ist live vor Ort.