Klima-Aktivisten sorgten am Dornbirner Marktplatz für Aufsehen

Eine Mobilisierungsaktion von Aktivist*innen der Klimaschutzorganisation Extinction Rebellion sorgte am Samstagvormittag auf dem Marktplatz in Dornbirn für Aufsehen.

Aufruf zu zivilem Ungehorsam

Protest gegen Tunnelspinne fortgesetzt

"Mit einem gewissen Risiko verbunden"

Mit dem jüngsten Aufruf wendet sich Extinction Rebellion nun an alle Menschen in Vorarlberg, die gegen das Projekt Tunnelspinne und für einen Kurswechsel in der Klimapolitik sind. Die Aktivisten rufen zur Teilnahme am Sitzstreik vor dem Landhaus auf.