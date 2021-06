Expansion in Vorarlberg: Reaktion von Amazon

In einer ersten Reaktion nimmt nun der Internetriese gegenüber VOL.AT zu geplanten Standorten im Rheintal Stellung.

"Wir prüfen kontinuierlich neue Standorte und wägen eine Vielzahl von Faktoren ab, wenn wir entscheiden, wo wir Standorte entwickeln, um die Kund:innen am besten zu bedienen. Logistikprojekte brauchen Zeit und wir können ein Projekt erst bestätigen, wenn es ein gewisses Stadium erreicht hat. Dennoch gibt es Kernregionen in Österreich, in denen unsere Kapazität nicht ausreicht. Es wäre sinnvoll, dort die Flexibilität unseres Netzwerks irgendwann zu erhöhen, um unseren Prozess zu optimieren und letztlich näher an die Kund:innen zu rücken. So können wir die Zeit und die Entfernung reduzieren, um sie mit den Produkten zu versorgen, dort wo sie diese brauchen."