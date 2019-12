Ex-EU-Mandatarin Kappel: War "Geldbotin" für FPÖ

Die ehemalige freiheitliche EU-Abgeordnete Barbara Kappel soll laut einem Bericht der Tageszeitung "Österreich" nun selbst eingeräumt haben, im Jahr 2018 von einem bulgarischen Geschäftsmann eine Geldspende in der Höhe von 55.000 Euro entgegengenommen und an die FPÖ weitergeleitet zu haben. Vorangegangen sein soll dem eine entsprechende Aufforderung von Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache.

55.000 Euro in bar übernommen

Laut dem damaligen Bericht soll die Ex-Mandatarin gegenüber den Ermittlern ausgesagt haben, dass sie im November und Dezember 2018 als Geldbotin tätig war. Die insgesamt 55.000 Euro soll sie in drei Tranchen in bar übernommen haben. Die Kuverts soll Kappel in einem Gebäude auf der Kärntner Straße abgeholt und in den FPÖ-Parlamentsklub gebracht haben. Wer das Geld übernommen hat, ging laut "Kurier" nicht aus Kappels Aussage hervor. Damals wollte sie die Causa noch nicht kommentieren.