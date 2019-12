FPÖ gegen Strache - Welche Folgen hat die Spaltung?

"Im Zentrum": Nach der Scheidung hat der Rosenkrieg erst so richtig begonnen.

Der Bruch ist vollzogen: Der Ausschluss des langjährigen Parteiobmannes Heinz-Christian Strache aus der FPÖ war am Freitag der vorläufige Schlusspunkt einer stürmischen Phase, die die Freiheitlichen seit Ibiza durchlaufen. Doch das Ende des ehemaligen Vizekanzlers in der FPÖ markiert möglicherweise den Anfang einer neuen Politkarriere Straches in einer neuen Partei.