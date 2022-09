European Beer Star: Brauerei Fohrenburg räumt ab

Felix Schiffner gewinnt Silber und ist Vizeweltmeister 2022 der Biersommeliers und die Brauerei Fohrenburger konnte zwei Gold- und eine Bronze-Medaille holen.

Zur Biersommelier-Weltmeisterschaft 2022 kamen 82 Teilnehmer aus 18 nach München, um den Besten ihrer Zunft zu ermitteln. Die Weltmeisterschaft umfasste Vorrunden sowie das Finale auf dem Münchner Messegelände. In den Vorrunden mussten aus je zehn Gläsern bestimmte Bierflavours und Bierstile erkannt und bestimmt werden. Ein Wissenstest rundete die Vorrunden ab. Die besten neun Teilnehmer qualifizierten sich für das Finale.

Die Finalisten (c) doemens

Die Finalisten (c) doemens

Die Finalisten (c) doemens

Bewertungsgrundlagen

Die Jury (C) doemens

Die Jury (C) doemens

Die Jury (C) doemens

Jedem Finalisten wurde ein verdecktes Bier zugelost. Unter den Bieren befanden sich ausschließlich international bekannte Biere. Die Kunst war es, die Informationen über das zugeteilte Bier innerhalb von fünf Minuten vorzutragen und die Botschaften in einem roten Faden kompetent zu vermitteln.

Sensationell: Silber für Fohrenburg-Braumeister Felix Schiffner

Im Finale ging der Schweizer Giuliano Genoni als Sieger hervor. Den zweiten Platz holte sich Felix Schiffner, der seit Anfang des Jahres Braumeister der Brauerei Fohrenburg in Bludenz ist. Der gebürtige Oberösterreicher ist längst kein Unbekannter in der Bierwelt, ist er doch bereits Biersommelier-Vize-Weltmeister 2017 und österreichischer Biersommelier-Staatsmeister 2021. Und sein Vater, Karl Schiffner, war schon der erste Biersommelier-Weltmeister überhaupt.

Zweimal Gold und einmal Bronze für Fohrenburger

168 Biere aus 40 Ländern wetteiferten bei der diesjährigen Ausgabe des weltweit renommiertesten Bierwettbewerbs, dem European Beer Star, um einen der begehrten Awards. Drei davon stehen künftig in Bludenz: das Fohrenburger Jubiläum und der Fohrenburger Weizenbock wurde bei der Preisverleihung des European Beer Star 2022 am 14. September in München jeweils mit der Gold-Medaille und das Fohrenburger Weizen mit der Bronze-Medaille ausgezeichnet.