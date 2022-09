Gold für die Brauerei Egg beim European Beer Star

Großer Erfolg für die Brauerein Egg beim renommierten Bierwettbewerb "European Beer Star".

Insgesamt 2168 Biere aus 40 Ländern wetteiferten bei der diesjährigen Ausgabe des renommierten Bierwettbewerbs European Beer Star um einen der begehrten Awards. Einer davon steht künftig im Bregenzerwald: Für ihr Kellerbier wurde die Brauerei Egg bei der Preisverleihung des European Beer Star 2022 am 14. September in München mit Gold ausgezeichnet. Es ist das erste Mal, das eine Vorarlberger Brauerei diesen internationalen Preis gewinnt.

Knapp 140 internationale Verkosterinnen und Verkoster, bestehend aus Braumeistern, Fachjournalisten, Biersommeliers und weiteren Bierexperten, haben die Qualität der eingesandten Biere beurteilt. Die Bewertung erfolgte dabei rein nach sensorischen Kriterien: Optik, Geruch und Geschmack sowie sortentypische Merkmale wurden in insgesamt 73 Kategorien von der Fachjury objektiv bewertet. Pro Kategorie werden beim European Beer Star nur die jeweils drei besten Biere mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Das Kellerbier der Brauerei Egg holt Gold in der Kategorie "German-Style Kellerbier Hell".

"Wie eine Olympische Goldmedaille"

Preisverteilung in München

Bei der Preisverleihung des European Beer Star 2022 am 14. September in München, konnten die erfolgreichen Brauereien nun ihre Awards in Gold, Silber und Bronze in Empfang nehmen.