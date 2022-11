Europacup-Heimspiel: Heute brennt in Bregenz die Halle

Nachdem die Mannschaft von Bregenz Handball sich vergangenen Samstag knapp gegen den Erstligisten RK Gorenje Velenje geschlagen geben musste, will man beim Rückspiel für eine Sensation im Europa-Cup sorgen.

Nach dem der Führungswechsel für die Slowenen in der 42. Minute erfolgte, gelang den Bregenzern zwar immer wieder der Anschlusstreffer, doch am Ende mussten Lukas Frühstück & Co. eine knappe 30:33-Niederlage hinnehmen.

Mindestens vier Tore

Nichtsdestotrotz haben die Bregenzer weiterhin die Chance, ihre Niederlage diese Woche wettzumachen und in die 3. Runde einzuziehen. Dafür müssen die Vorarlberger am Samstag, den 05. November in eigener Halle mit mindestens vier Toren gewinnen.

Die Gegner der Bregenzer beim Abschlusstraining am Freitag in der Handball Arena.

"Die Jungs haben das drauf!"

Geschäftsführer Björn Tyrner ist optimistisch: "Was unsere Mannschaft in Velenje gezeigt hat, war mit das Beste von Bregenz Handball seit Jahren! Speziell in der 1. Halbzeit haben wir eine Deckung von internationalem Format gestellt. Wenn wir das am Samstag wiederholen und vorne unsere Chancen noch besser nutzen, dann können wir für eine Sensation gegen ein europäisches Topteam sorgen. Die Jungs haben das drauf!“

Auf RK Gorenje Velenje wartet am Samstag eine hartes Spiel in Bregenz.

Fitte Truppe, gute Form

Bei "Vorarlberg LIVE" zeigte sich auch Trainer Michael Roth zuversichtlich und sprach zudem ein großes Lob an seine, in den letzten Wochen durch einige Verletzungen gehandicapte, Mannschaft aus: "Ich ziehe den Hut vor unseren Spielern!" Die Truppe sei fit und habe zu einer Spielform gefunden, die ihr gut liege. Der Gewinn im Rückspiel wäre "ein erstes Sahnehäubchen". Es wäre dem Team zu wünschen!

Die Slowenen kommen mit einem knappen Heimsieg nach Bregenz.

Die ganze Sendung vom Freitag

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.