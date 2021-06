EURO 2020, Drive by Austria und Anti-Aging

VN-Sportchef Christian Adam , Fotograf Christian Holzknecht und Anti-Aging-Experte Prof. Dr. Markus Metka heute im Gespräch mit Gerold Riedmann in „Vorarlberg LIVE“.

Freitag, 11.06.2021, 21.00 Uhr. Startpfiff für das erste Fußballmatch der UEFA EURO 2020. Türkei gegen Italien. VN-Sportchef Christian Adam ist schon in Bukarest, um den EM-Auftakt der österreichischen Nationalmannschaft am Sonntag gegen Nordmazedonien live mitzuverfolgen. Wie ist die Stimmung in Bukarest? Wie viele Fans sind angereist und welche Prognosen trifft er zur Europameisterschaft 2020? Mehr dazu heute ab 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“.

„Drive by Austria“ heißt sein neuestes Projekt. Fotograf Christian Holzknecht hat Models und Stars fotografiert und sich dann in die Abgeschiedenheit begeben. Mit „Drive by Austria“ fängt Christian Holzknecht die Menschen in Österreich ein, die trotz Pandemie etwas Positives aufgebaut haben. In „Vorarlberg LIVE“ redet er über das Positive im Menschen, Schönheit und die Kunst eines einzelnen Fotos.