Die Toten vom Bodensee und Zustände in Kara Tepe

Matthias Koeberlin und Hary Prinz aus "Die Toten vom Bodensee" und Hebamme Julia Falkner von Ärzte ohne Grenzen heute im Gespräch mit Pascal Pletsch in "Vorarlberg LIVE".

Seit April laufen die Dreharbeiten zu zwei neuen Folgen von "Die Toten am Bodensee" in Vorarlberg. Das österreichische-deutsche Ermittler Duo Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) und Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) versuchen einen Mord beim jährlichen Geistertanz aufzuklären und gehen einem Wolf nach, der in den Wäldern sein Unwesen treibt. Über die Dreharbeiten und Vorarlberg reden Matthias Koeberlin und Hary Prinz (Kriminalchefinspektor Thomas Komlatschek) heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".