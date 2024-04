EU-Gipfel bringt neue Iran-Sanktionen auf den Weg.

Nach einem Angriff des Iran auf Israel beschließt der EU-Gipfel in Brüssel neue Sanktionen gegen Teheran und versichert Israel volle Solidarität, während zur Zurückhaltung aufgerufen wird.

Die EU wird nach dem Angriff des Iran auf Israel weitere Sanktionen gegen Teheran beschließen. Der EU-Gipfel in Brüssel verurteilte den Iranischen Angriff und versicherte Israel "volle Solidarität". Die EU werde "weitere restriktive Maßnahmen gegen Iran ergreifen, insbesondere betreffend Drohnen und Raketen", heißt es in der in der Nacht auf Donnerstag beschlossenen Gipfelerklärung. Der Gipfel rief alle Parteien zu "äußerster Zurückhaltung" auf.