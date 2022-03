Eschenpilz wütet auch in Dornbirn weiter

Immer noch müssen in Dornbirn auch großgewachsene Eschen aufgrund einer speziellen Baumkrankheit gefällt werden.

Das sogenannte Eschentriebsterben ist eine Pilzerkrankung, die sich seit Jahren in Vorarlberg ausbreitet. Dabei können jederzeit auch größere Äste plötzlich abbrechen.

"Aus Sicherheitsgründen müssen deshalb auch heuer mehrere Eschen entlang der Geh- und Radwege in den Achauen gefällt werden", berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. "Das Eschentriebsterben wurde bei diesen Bäumen zweifelsfrei festgestellt. Die Forschung arbeitet bereits daran, mit Hilfe von resistenten Eschen diese verheerende Krankheit in den Griff zu bekommen", ergänzt Umweltstadträtin Dr. Juliane Alton. Ersatzpflanzungen sind in den Achauen nicht notwendig, weil sich der Baumbestand hier selbst rasch regeneriert.