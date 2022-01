Baumpilz wütet im Sulner Auwald

Das Eschentriebsterben im Auwald nimmt immer größere Ausmaße an.

Sulz . Bereits in den vergangenen Jahren mussten im Sulner Auwald etliche Eschen, welche vom Pilz befallen waren, gefällt werden und auch in diesem Jahr müssen zahlreiche Bäume aus Sicherheitsgründen entfernt werden.

Dabei ist die Esche nicht nur in Vorarlberg, sondern auch europaweit vom Aussterben bedroht. Die Ursache dafür ist ein Pilz, welcher in den 1990er-Jahren durch importiertes Holz eingeschleppt wurde und sich seither in ganz Europa verbreitet. Auch die Eschen im Auwald von Sulz sind schon seit Jahren von dieser Infektionskrankheit betroffen und sterben reihenweise ab. In weiterer Folge besteht ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für Waldbesucher durch abbrechende Äste oder umstürzende Bäume.