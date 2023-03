"Es ist notwendig, Kante zu zeigen"

Kritik am Bahnhof Feldkirch

In seiner Funktion als stellvertretender SPÖ-Vorsitzender von Feldkirch machte Wehinger mit Kritik an fehlender Infrastruktur am Bahnhof Feldkirch („Wer hier ankommt und nicht bleiben muss, fährt lieber gleich wieder ab“) bereits von sich reden.

Harte Kritik an Bundesregierung

Dass er sich als Jungpolitiker auch innerparteilich einbringen will, ließ Wehinger als Gast bei Vorarlberg LIVE im Gespräch mit Moderatorin Magdalena Raos (VN) unmissverstänlich durchblicken: „Ich glaube es ist notwenig, klar Kante zu zeigen. Wenn nötig, auch gegen die eigene Partei, wobei ich derzeit dazu keinen Anlass sehe.“ Er habe Verständnis für junge Menschen, die Parteipolitik zuerst einmal abschrecke, sagte Wehinger und ließ an der Bundesregierung von ÖVP und Grünen kein gutes Haar: „Was wir dort seit fünf Jahren erleben, das ist Korruption, Intransparenz und fehlende Glaubwürdigkeit.“ Dort ist für ihn auch der Grund für Politikverdrossenheit zu sehen.

Was die von ihm angeprangerten Mängel am Bahnhof Feldkirch anbelangt, so wurde es seiner Meinung nach versäumt, die Bürger von allem Anfang an in die Pläne für das 60-Millionen-Projekt einzubinden.