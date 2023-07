Es ist noch nicht vorbei - Nächste Gewitterzellen im Anmarsch

Mit Mittwochnachmittag ziehen die nächsten Gewitterzellen über Vorarlberg. Für den Rest des Tages kann es immer wieder zu Sturmböen und Unwettern kommen.

Heute Mittwoch erreicht eine markante Kaltfront Vorarlberg. Bis über Mittag ist es sonnig und schwülwarm. Nachmittags bis in die Abendstunden ist mit heftigen Gewittern und starken Regenschauern zu rechnen, das Unwetterpotenzial ist hoch. Blitzschlag, Sturmböen und Starkregen sind möglich. Höchstwerte: 24 bis 29 Grad.

Blick auf das Wetterradar

all

all

self

self

Die Nacht auf Donnerstag

Prognose für Donnerstag

Am Donnerstag folgt ein Luftmassenwechsel, frische Nordseeluft begleitet von lebhaftem Westwind erreicht Vorarlberg. Bei wechselnder Bewölkung kommt es am Vormittag und auch noch am Nachmittag wiederholt zu Regenschauern. Einzelne Gewitter können auch noch eingelagert sein. Gegen Abend eher Wetterbesserung, es trocknet ab und die Wolken lockern auf. Tiefstwerte: 13 bis 17 Grad, Höchstwerte: 19 bis 24 Grad.