Erstes Training des ganz neuen SCR Altach

Die Rheindörfler absolvieren mit dem neuen Trainergespann und neuen Spielern die erste Trainingseinheit.

Sportchef Roli Kirchler (52) hat 28 Mal, Joachim Standfest 34 Länderspiele, Roman Wallner (29 Länderspieleinsätze, die Vergangenheit der drei Letztgenannten steht für viel Fußballkompetenz. Jetzt müssen Kirchler, Standfest, Wallner und Cil mit dem SCR Altach eine neue Aufbruchsstimmung und Euphorie wieder entfachen und die so treuen SCRA-Fans in die Cashpoint-Arena lotsen. Der neue noch nicht fertige Kader der ersten Kampfmannschaft lässt viel Positives erwarten.

Die Transfers in der Bundesliga in der Sommerübertrittszeit 2023/2024

Testspiele: 30. Juni gegen TSV Meckenbeuren (18.30 Uhr in Meckenbeuren); 8. Juli gegen FC Luzern (16 Uhr in Schruns); 12. Juli gegen FC Homburg (15 Uhr in Altach); 15. Juli gegen FC Aarau (17 Uhr in Altach); 18. Juli gegen Villarreal (19.30 Uhr in Altach);