Erstes Auswärtsspiel: SW Bregenz gastiert in Amstetten

Lange ist es her, dass SW Bregenz zuletzt ein Auswärtsspiel im Profifußball bestritt (29. Mai 2005). Den Schwung mitzunehmen gilt es jetzt für SW Bregenz, und zwar zum Auswärtsspiel in Amstetten.

Nach der geglückten Rückkehr in den Profifußball (2:0) in der Vorwoche folgt in Runde zwei der 2. Liga das erste Auswärtsspiel – es geht ins Mostviertel.