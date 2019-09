Erster Schultag in Vorarlberg mit Junglehrerin Alexandra

323 Junglehrer haben heute in Vorarlberg ihren ersten Schultag. Eine davon ist Alexandra aus Hard an der Volksschule Fußach.

Am heutigen Montag beginnt für 47.157 Vorarlberger Schüler und 6.449 Lehrer in Vorarlberg wieder die Schule. Neben 4.800 Erstklässler feiern auch 323 frische Lehrkräfte dabei eine Premiere: Für sie ist es der erste Tag eines neuen Lebensabschnittes.

Eine davon ist Alexandra Hämmerle (24) aus Hard. Die Absolventin der Pädagogischen Hochschule unterrichtet ab heuer an der Volksschule Fußach die Froschklasse. Wir begleiteten die Junglehrerin an ihrem ersten Schultag.

Angelobung der Junglehrer

Am Dienstagabend wurden im Landhaus die neuen Lehrer des Landes angelobt. Wir fragten Berufsneulinge und Umsteiger, was sie an ihrem Beruf reizt.