Erste Südtirolerin am Coronavirus verstorben

In Südtirol ist in der Nacht auf Donnerstag die erste mit dem Coronavirus infizierte Person gestorben. Die Über-80-jährige war am Montag im Landeskrankenhaus Bozen aufgenommen worden, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit.

Zustand hat sich rapide verschlechtert

Über 100 Infizierte

In Südtirol waren mit Stand Donnerstagvormittag insgesamt 103 Infizierte zu verzeichnen. In Meran wurden sechs Patienten intensivmedizinisch betreut, in Bozen eine. 572 Personen befanden sich in häuslicher Isolation.