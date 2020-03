Erster Coronavirus-Toter in Österreich

In Wien hat es den ersten Toten in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Das Opfer ist ein 69-jähriger Italienheimkehrer mit Vorerkrankungen.

Das Coronavirus hat in Österreich das erste Todesopfer gefordert. Ein 69-jähriger Mann - Italienheimkehrer mit Vorerkrankungen - ist in der Nacht auf Donnerstag im Wiener Kaiser Franz-Josefspital verstorben, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt Wien mit.

Eingangskontrollen in allen Wiener Krankenhäusern

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wird es in den Wiener Gemeindespitälern zu Einschränkungen kommen. Krankenbesuche werden bis auf Weiteres untersagt. Um diese Maßnahme durchzusetzen, werden in allen Häusern Eingangskontrollen durchgeführt, gab Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bekannt.

Nicht dringende Operationen werden verschoben

Weiters werden in Wien sämtliche nicht dringenden Operationen bis auf ein absolutes Minimum auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Wir bitten die Wiener Bevölkerung um Verständnis, aber wir müssen unsere Ressourcen und unser Personal im zentralen Bereich der Gesundheitsversorgung - den Spitälern - schützen und schonen , meinte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) in einer Pressemitteilung. Wien. Absolut keinen Einschränkungen unterliegen Akutbehandlungen bzw. -operationen. Hacker kündigte zudem weitere Maßnahmen an, die bereits in Vorbereitung sind.

Anschober: Abflachung der Anstiegskurven wird Wochen dauern

Die Bundesminister Rudolf Anschober (Grüne), Karl Nehammer (ÖVP) und Klaudia Tanner (ÖVP) haben am Donnerstag bei einem Medientermin der "AGES Infoline" in Wien-Donaustadt betont, dass Maßnahmen in der Coronavirus-Bekämpfung einer täglichen Evaluierung der Situation folgen. Innenminister Nehammer kündigte zudem an, dass weitere Maßnahmen kommen werden, sollte die Infektionskurve nicht abflachen.

Aktuelle Zahlen von Donnerstagfrüh würden laut Gesundheitsminister Anschober ein derzeit prozentuell starkes Ansteigen der Anzahl der positiven Coronavirus-Fälle in Österreich zeigen: "Derzeit sind wir in einem sehr, sehr starken Prozess des Ansteigens. Gestern in der Früh waren es 202 Erkrankungsfälle, jetzt gerade sind wir bei 302. Würde diese Kurve so weitergehen, hätten wir bereits in einer Woche sehr, sehr hohe Zahlen."

Daher gehe es darum, eine Verzögerung zu erreichen. "Jetzt müssen wir einmal schauen, dass wir die aktuellen Maßnahmen umsetzen."



Das Wirken der Maßnahmen werde Zeit brauchen. Während es laut Anschober in vielen Ländern Europas ein ähnliches Ansteigen der Zahl der Coronavirus-Krankheitsfälle wie in Österreich gebe, werde sich am viel stärker belasteten Italien vieles entscheiden. "Italien hat das in der Lombardei, was wir mit aller Kraft verhindern wollen, nämlich eine wirkliche Einschränkung des Gesundheitssystems, des Spitalversorgungssystems - das ist in Teilen der Lombardei nicht mehr handlungsfähig."

Innenminister Karl Nehammer sagt: "Der entscheidende Punkt ist, wann setze ich die Maßnahme. Die soll dann Wirkung erzielen. Das ist ein permanenter Prozess."