Erste Bank revolutioniert Kundeninteraktion: Künstliche Intelligenz beantwortet Finanzfragen

Die Erste Bank hat einen wegweisenden Schritt in Richtung moderner Kundeninteraktion gemacht, indem sie eine Künstliche Intelligenz (KI) zur Verfügung stellt, um Fragen rund um Finanzen und Geld zu beantworten.

Erstmals in Österreich bietet die Erste Bank ihren Kunden die Möglichkeit, Finanzfragen mithilfe einer Künstlichen Intelligenz zu klären. Die Finanz-KI, bekannt als "Financial Health Prototype", ermöglicht es Nutzern, Antworten auf Fragen wie den Unterschied zwischen Aktien, Fonds und Anleihen in Sekundenschnelle zu erhalten. Diese Antworten sind nicht nur präzise, sondern auch einfach zu verstehen.