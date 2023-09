Die Künstliche Intelligenz KI bietet große Chancen für Investoren

„Das Konzept der Künstlichen Intelligenz (KI) beschäftigt den Menschen schon seit vielen Jahrzehnten. Künstliche Intelligenz als Wissenschaftsdisziplin ist seit den 1950er-Jahren bekannt.“

So Jürgen Rupp, Wertpapier Consulting bei der Raiffeisen Landesbank, im Gespräch mit den VN. Und weiter. „Der Brite Alan Turing entwickelte damals einen Test, mit dem man feststellen konnte, ob Computer menschenähnliches Denkvermögen haben. Das Prinzip: Mehrere Prüfer führen eine Unterhaltung mittels einer Tastatur und einen Bildschirm mit zwei unbekannten Kommunikationspartnern, einer davon ist eine Maschine. Wenn eine gewisse Anzahl an Prüfern nicht sicher unterscheiden kann, welcher die Maschine ist, wird der Test als bestanden angesehen. Somit wird dieser KI ein dem Menschen gleichgestelltes Denkvermögen unterstellt.

Rekord-Nutzeranwendungen

In Zeiten generativer Künstlicher Intelligenz, die wie ChatGPT 4 fließend parlieren kann, gilt dieser Test aber inzwischen als überholt. Nachdem OpenAI das System Ende 2022 öffentlich zugänglich gemacht hatte, meldeten sich innerhalb von fünf Tagen bereits eine Million Nutzer an. Somit hat ChatGPT den Rekord als schnellst wachsende Internetanwendung. Zum Vergleich: Instagram benötigte, um diese Nutzeranzahl zu erreichen, 2,5 Monate.

Wichtige Anwender

Enormes Potenzial

„Das enorme Potenzial der KI euphorisiert zurzeit auch die Anleger(innen). Chiphersteller profitieren maßgeblich von diesem neuen Trend, da gewaltige Mengen an Rechen­kapazität und spezielle Chips dafür benötigt werden. Erhebliche Investitionen in die IT-Infrastruktur sind erforderlich, will man bei KI-Anwendungen mitspielen. Nvidia als bedeutendster Hersteller von leistungsstarken Grafikchips ist derzeit klarer Marktführer auf diesem Gebiet. Die Aktien von Nvidia haben allein in diesem Jahr über 230 Prozent ­zugelegt. Die Bewertung der Aktie ist aber inzwischen auch ambitioniert“, so der Wertpapierexperte.