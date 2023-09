Erst Hochwasser, dann Arbeiten auf Senderstraße

So sah die Senderstraße am Dienstag aus.

Sperre seit dem Hochwasser

Das Gebiet muss großräumig über Dornbirn und Hard umfahren werden. Die Straße ist seit dem Hochwasser in beiden Richtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Anfangs aufgrund der Überflutung, nun aufgrund von länger geplanten Arbeiten: "Die Belagsarbeiten beim Sender haben nichts mit dem Hochwasser zu tun, sondern sind aufgrund des Neubaus der Brücke und wegen Setzungen bei der Brücke notwendig und daher bereits seit Längerem geplant", erklärt Landespressesprecher Florian Themeßl-Huber auf VOL.AT-Anfrage.

Im Zusammenhang damit wurden auch andere Arbeiten nötig: "Die Belagsarbeiten bei der Autobahn-Anschlussstelle Wolfurt-Lauterach sind aufgrund des Baus der Radquerung und dem teilweise schlechten Belag in diesem Bereich notwendig", erklärt Themeßl-Huber weiter. "Die Arbeiten bei der Anschlussstelle sind abgeschlossen und die Anschlussstelle ist bereits wieder offen."

Am Freitag dauerten die Arbeiten vor der Senderbrücke noch an. "Die Arbeiten beim Sender werden heute abgeschlossen, morgen Samstag in der Früh geht die Straße", informiert der Landespressesprecher.