Eröffnung "Postgarage cafe & bar": Wo sich Innovation und Kaffeespezialität treffen

Donnerstagabend wurde die "Postgarage cafe & bar" in Dornbirn eröffnet. VOL.AT war mit dabei und sprach mit Geschäftsleiterin Johanna Amann.

In der Postgarage am Campus V in Dornbirn wird Digitalisierung gelebt und umgesetzt: Sie ist Plattform für Talente und Startups und bietet Platz für Arbeit und Kollaboration. Am Donnerstagabend wurde die zugehörige Cafe Lounge, die "Postgarage cafe & bar", offiziell eröffnet. "Wir freuen uns, dass wir hier den Kaffee präsentieren dürfen, dass es auch ihm Rahmen vom Kaffee sehr viele Neuheiten gibt", erklärt Geschäftsleiterin Johanna Amann. Das neue Café in der Postgarage bringt Urbanität und tradtionelle Kaffeehauskultur nach Vorarlberg.