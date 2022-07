Energiekrise: Nehammer garantiert warme Wohnungen

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat den Österreichern im Puls 4-"Sommergespräch" garantiert, dass die Wohnungen trotz Energiekrise auch im Winter warm sein werden.

Nicht alle Folgen lindern

Verteidigt wurde vom Kanzler einmal mehr, wie die Regierung bisher mit Zuschüssen auf die hohe Inflation reagiert hat. Man werde zwar nicht alle Folgen lindern können, aber so weit das möglich sei. Besonders annehmen wolle man sich der vulnerablen Gruppen, aber auch tief hinein in den Mittelstand gehen.

Die Sanktionen gegen Russland stehen für Nehammer nicht in Frage, diese müssten aber eben intelligent sein, also Russland mehr weh tun als Europa. So begründete der Kanzler auch, warum es keine Zustimmung Österreichs zu einem Gas-Embargo gegeben habe. Das Sanktionsregime an sich sei zu begrüßen, sei dieses doch friedlich und nicht militärisch. Seine große Angst sei, in einen noch größeren Krieg hineinzugeraten: "Den gilt es mit allen Mitteln zu verhindern."