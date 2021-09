Ende der Gratis-Tests? So denken Vorarlberger

Österreichweit sprechen sich immer mehr Bundesländer für das Ende der Gratis-Tests aus. Doch wie denken Vorarlberger darüber?

Werden Covid-Tests bald kostenpflichtig? Derzeit ist davon auszugehen, dass sie ab dem Spätherbst nicht mehr gratis sein werden. Österreichweit werden immer mehr Stimmen laut, die sich für ein Ende der Gratis-Test aussprechen. Voraussichtlich nächste Woche soll das Thema zwischen Bund und Ländern besprochen werden. In Vorarlberg will man derzeit abwarten.

Großteil klar für Gratis-Tests

Bei einer nicht repräsentativen Umfrage in Dornbirn sprach sich der Großteil der Befragten klar für weitere Gratis-Test aus. Solange sie gratis seien, würden sich die Menschen eher testen lassen, so die Meinung zweier Umfrageteilnehmers. Sonst lasse das Testen nach. Es gebe ein Für und Wider, so eine Frau: "Die Einen täten sich nur testen lassen und gingen nicht zur Impfung." Das sei nicht in Ordnung. Speziell für die, die keine Chance hätten sich Impfen zu lassen - aus gesundheitlichen oder anderen Gründen - solle Gratis-Test weiter geben. Auch wer geimpft sei, müsse sich sicherheitshalber gelegentlich testen lassen.