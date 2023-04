Emsbach: Hohenems hat ab Donnerstag ein neues Lokal

Vorkoster-Wirt mit neuem Konzept

Frühstück, Mittagsmenü und Abendkarte

Alltagslokal mit saisonaler Küche

Altbewährtes im neuen Lokal

In einem Jahr ist viel passiert, vom Abriss des Altbestands bis hin zur Planung für das neue Lokal. Es sei ein großes Projekt, so Meyer. "Hier hatten wir einiges zu tun", verdeutlicht er. "Es wird ein Teil vom Altbewährten natürlich mit dabei sein", so der Wirt. Ein Teil des Vorkoster-Stammpersonals sei mitgekommen, zudem gebe es wieder eine Zusammenarbeit mit dem Buongustaio.

Alte Lampe und historische Bilder

Benjamin Meyer im Gespräch

Eröffnung am 20. April

Am Donnerstag um 9 Uhr geht es für Benjamin Meyer und sein Team los – passend zu Markt in Hohenems, wie er erklärt. "Dann starten wir einfach gemütlich mit Espresso, Prossecco, Croissant und am Mittag gibts das erste Mittagsmenü und am Abend dann das erste Mal die Karte", so der Gastronom. "Ich bin auch lieber in der Gastronomie als auf dem Bau", meint Meyer. "Also ich freue mich jetzt wirklich."