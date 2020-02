Emotionale Gedenkfeier für Bryant und Tochter in L.A.

Knapp einen Monat nach dem Tod von Kobe Bryant haben Tausende Menschen bei einer bewegenden Gedenkveranstaltung Abschied von dem Basketball-Superstar und dessen Tochter Gianna genommen. Die Veranstaltung unter dem Motto "Eine Feier des Lebens für Kobe und Gianna Bryant" fand am Montag im Staples Center in Los Angeles statt, das 20.000 Menschen Platz bietet.

Vanessa Bryant mit emotionaler Rede

Bryants Witwe erinnerte am Montag bei der Gedenkveranstaltung in einer bewegenden Ansprache an ihre Tochter und an ihren Ehemann. "Ich vermisse sie so sehr", sagte sie über ihre Tochter. "Ich kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen."