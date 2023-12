Eiskaltes Bodensee-Bad für den guten Zweck: Das war der "Sprung ins kalte Wasser 2023"

Der "Sprung ins kalte Wasser" ging am Sonntag über die Bühne.

Ein Eisbad für den gute Zweck: Zahlreiche Vorarlberger wagten am Sonntagnachmittag bei knapp drei Grad den Sprung in den Bodensee beim Stedepark in Hard.

Statt bei eisigen Temperaturen gemütlich zu Hause beim Adventskranz die erste Kerze anzuzünden, sprangen rund 200 Vorarlberger in den Bodensee. "Geben für Leben" setzte damit erneut ein Zeichen für von Leukämie betroffenen Familien. Bereits zum dritten Mal fand der "Sprung ins kalte Wasser" beim Harder Stedepark statt.

Manuel Kussian und Susanne Marosch von "Geben für Leben" waren selbst mit dabei. ©Geben für Leben

Vor es ab ins Wasser ging, gab es motivierende Wort von Susanne Marosch. ©Geben für Leben

Teilnehmer trotzen den eisigen Temperaturen

Der "Sprung ins kalte Wasser" zog nicht nur zahlreiche Schaulustige zum Stedepark, sondern hat auch immer mehr Teilnehmer. Im Frühling 2022 startete die Aktion mit 70 wagemutigen "Springern", beim zweiten Mal waren es schon rund 200. Manuel Kussian von "Geben für Leben" war selbst voll im Geschehen mit dabei. "Gefühlt waren dieses Jahr mehr Leute mit uns im Wasser. Ich schätze mal, es waren dieses Mal über 200 Leute mit dabei", erklärt er gegenüber VOL.AT.

Um 13 Uhr war es so weit: Es ging ab ins kalte Wasser. ©Geben für Leben

Bei eisigen Temperaturen ging es ab in den Bodensee. ©Geben für Leben

Auch die Stimmung war super. ©Geben für Leben

"Es war wieder ein super Event"

Es habe allerdings etwas weniger Zuschauer gegeben als letztes Jahr: "Von dem her wars ähnlich, aber es war nicht ganz so viel los", meint Kussian gegenüber VOL.AT. "Es war natürlich auch sehr tolles Skiwetter. Einige haben uns geschrieben, dass sie lieber Ski fahren gehen. Das verstehe ich natürlich auch. Und es war natürlich auch ein Stück kälter als letztes Jahr. Aber trotzdem: Die Sonne hat uns geküsst. Es war wieder ein super Event."

Über 200 Teilnehmer waren mit dabei. ©Geben für Leben

Manche blieben etwas länger drinnen... ©Geben für Leben

...während andere ziemlich schnell wieder aus dem Wasser kamen. ©Geben für Leben

"Es hat ihn sehr berührt"

"Es waren sehr herzliche Leute", gibt Kussian zu verstehen. "Stefan aus Dornbirn, für den wir aktuell einen Stammzellenspender suchen, war auch mit seiner Familie vor Ort. Es hat ihn sehr berührt, hat ihn sehr bewegt und ihm auch Kraft gegeben. Das war auch mit ein Ziel von diesem Event." Stefan ist 56 und benötigt dringend gesunde Stammzellen. Um die Chance zu erhöhen, einen genetischen Zwilling für ihn und andere Betroffene zu finden, konnte man sich vor Ort direkt typisieren lassen.

Auch Erinnerungsfotos durften nicht fehlen. ©Geben für Leben

Auch für das leibliche Wohl war mit Foodtrucks und Co. gesorgt. ©Geben für Leben

Auch die Rettung war parat. ©Geben für Leben

Leckere Racelettbrötle gab es auch. ©Geben für Leben

"Geben für Leben" will die Aktion weiterhin fortführen und hofft, dass immer mehr Vorarlberg mit dabei sind. "Es war auf jeden Fall eine super lässige Geschichte", fasst Manuel Kussian zusammen. "Wird auf jeden Fall wieder kommen."

