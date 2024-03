"Eiskaltes" Amt droht "Linda's Ice Cream" mit einer Anzeige

Kampf gegen die Mühlen der Bürokratie

Keine Auszeichnung von "Ländle" Vollmilch für Linda's Ice Cream

Ihr Unternehmen, das seit sieben Jahren Freude in Form von Eiscreme verkauft, sieht sich nun mit potenziellen rechtlichen Schwierigkeiten konfrontiert. Ein kürzliches Social-Media-Posting brachte die Angelegenheit an die Öffentlichkeit und enthüllte eine Auseinandersetzung, die tief in den Herzen der lokalen Gemeinschaft widerhallt. Und es geht keineswegs um die Beanstandung der Qualität ihrer Speise-Eiscreme, sondern viel mehr um Vorgaben, die das Kleinunternehmen der Noflerin an den Rand des Scheiterns bringen.

Kleinigkeiten mit großer Auswirkung

So heißt es in dem VOL.AT vorliegenden Schreiben:

Starre, schwer nachvollziehbare Vorschriften

Doch nun scheinen sich die Spielregeln geändert zu haben, ohne dass ihr eine plausible Erklärung oder Vorwarnung gegeben wurde. "Ich habe die Etiketten vor Jahren zur Freigabe geschickt, und es gab keinen Grund zur Beanstandung. Jetzt auf einmal ist alles anders", erzählt Linda. Gedruckt werden die Labels übrigens ebenfalls in Vorarlberg, nämlich bei Carini in Lustenau.

Trotz der drohenden Rechtsstreitigkeiten und der Bürokratie bleibt Linda optimistisch und fokussiert sich auf das, was ihr am Herzen liegt: "Happiness" in Form von Eiscreme zu verkaufen. Ihre Standorte in Hohenems, Dornbirn, Feldkirch und Lustenau sind mehr als nur Verkaufspunkte; sie sind jetzt für Linda auch Symbole des Widerstands gegen die Entmutigung und des unermüdlichen Glaubens an die Kraft lokaler Gemeinschaften.