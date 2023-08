"Aloha ist mehr als nur ein Gruß"

Für manche ist es nur ein Urlaubsort, für andere war es ihr Zuhause. Davon ist jetzt nur Asche geblieben. Letzte Woche haben verheerende Waldbrände auf zwei Inseln des US-Bundesstaats Hawaii gewütet.

Betroffen war die Insel Hawaii, die den gleichen Namen wie der Bundesstaat trägt, sowie die Insel Maui. Am schlimmsten hat es auf Maui die Stadt Lahaina getroffen. Die Vorarlbergerin Linda Peterlunger von "Linda's Ice Cream" berührt das ganz persönlich.

Sie hat 2019 nicht nur bei einer Gastfamilie auf Maui gelebt, sondern sich auch tiefgründig mit der hawaiianischen Lebensart und den Ureinwohnern beschäftigt. "Ich habe gelernt, dass 'aloha' nicht nur ein Grußwort ist, sondern ein Gesetz auf Hawaii, das besagt, dass man mit Liebe, Respekt, Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit viel mehr machen kann", erklärt sie in der Sendung "Vorarlberg LIVE" am Mittwoch.

Kontakt mit Hawaii

Durch Social Media hat Peterlunger von den verheerenden Bränden auf Hawaii erfahren. Ihr erster Gedanke war: "Ich muss sofort Shery, meiner Gastmutter, schreiben und fragen, ob sie in Sicherheit sind." Nach einigen Stunden kam dann auch die Antwort. "Sie hat gesagt, dass sie sicher sind, aber sie nichts mitnehmen konnten", fügt sie hinzu.

Spenden für betroffenen Familie

Daraufhin hat die Vorarlbergerin die Situation auf der Insel über örtliche Radio- und TV-Sender verfolgt. "Ich habe gesehen, wie ein Hubschrauber über die Stadt geflogen ist, auch über das Haus wo ich mal gelebt habe. Das war nur noch Schutt und Asche", so Peterlunger, die ihre Tränen unterdrückt. Sie wollte nicht mehr nur zuschauen und ist aktiv geworden. Dabei hat sie ihre Community von Linda's Ice Cream in Vorarlberg um Hilfe gefragt. "Innerhalb von drei Tagen haben wir 3500 Euro gesammelt für meine Gastfamilie." Der Erlös vom Eisverkauf geht nämlich in die Spendenkasse. Peterlunger freut sich über weitere Hilfen.