Vorarlbergerin gewinnt: "Linda´s Ice Cream" ist Österreichs beliebtester Eissalon

"Falstaff"-Leser küren die Feldkircher Eisdiele von Linda Peterlunger zum beliebtesten Eissalon Österreichs. Die ist außer sich vor Freude: "Ich hab Platz 1 - Juhuuu".

„Linda’s Ice Cream“ in Feldkirch wurde von den Lesern des "Falstaff"-Magazins mit großem Abstand zum beliebtesten Eissalon Österreichs gewählt. Die Feldkircher Eisdiele wird von der Vorarlbergerin Linda Peterlunger betrieben. Die ist ganz außer sicher wegen der unverhofften, großen Ehre:

"Voll krass - ich habe mir gedacht, vielleicht bin ich in Vorarlberg unter den besten Drei, aber dass ich österreichweit die meisten Stimmen habe, ist für mich ein richtiges Gänsehautfeeling."

"Ich hab Platz 1 - Juhuuu"

Österreichweit wurden beim Voting für den beliebtesten Eissalons mehr als 53.000 Stimmen abgegeben. Über 3.100 Stimmen davon gingen an "Linda´s Ice Cream". Der Newcomer aus Feldkirch verdrängte damit den Vorjahressieger - die "Eismanufaktur Kolibri" aus Wolfurt - auf den zweiten Platz (Platz 3 in Östereich). Den dritten Platz bei den beliebtesten Eisdielen Vorarlbergs erzielte das „Eisplatzl“ in Schruns.