Eine Million Tierarten könnten bald aussterben!

Zahlreiche Tierarten sind gefährdet, auch in Zukunft. Der "WWF" spricht vom „größten Artensterben seit Ende der Dinosaurier-Zeit“. Neben der Klimakrise sei das Artensterben die größte Bedrohung weltweit.

Die Umweltschutzorganisation WWF (World Wide Fund For Nature) und der NABU (Naturschutzbund Deutschland) berichten, dass rund eine Million Tierarten akut vom Aussterben bedroht sind.

Eine der größten Bedrohungen weltweit

NABU-Präsident gibt Menschen die Schuld

In Australien sind unzählige Waldbrände der Grund dafür, dass die Koala-Bestände seit 1996 um fast ein Drittel zurückgegangen sind. Ein weiterer negativer Effekt der Brände lag darin, dass Kohlenstoff in großen Mengen freigesetzt wurde, was wiederum zur Erderwärmung beiträgt.