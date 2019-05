Klimawandel bedroht noch mehr Arten als gedacht

Der Klimawandel gehört zu den Hauptgründen für das weltweite Artensterben und seine Auswirkungen auf die Artenvielfalt könnten bisher sogar unterschätzt worden sein.

In seinem Bericht zum Zustand der Artenvielfalt nennt der Weltbiodiversitätsrat IPBES auch den Klimawandel als einen der Gründe für das Massenaussterben, das bereits in vollem Gange ist. Und der Effekt der Klimaerwärmung könnte sogar unterschätzt worden sein, berichten Zürcher Forscher.

Bisher nutzten Ökologen meist Klimamodelle, um das Schicksal einzelner Arten im Zuge der Erderwärmung vorherzusagen. Das greift allerdings zu kurz, wie die Uni Zürich am Dienstag mitteilte: Denn Arten sind in ein großes Netzwerk gegenseitiger Abhängigkeiten eingebunden. Wenn eine Art stirbt, kann das andere Arten, die von ihr abhängig sind, mit in den Abgrund reißen. Fachleute sprechen auch von “Ko-Extinktion”.

Die Ergebnisse, die im Fachblatt “Science Advances” erscheinen, beschreibt Bascompte an einem konkreten Beispiel: Die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Netzwerk in Südspanien die salbeiblättrige Felsenrose klimabedingt bis 2080 aussterbe, betrage 52 Prozent. Für die kleine Holzbiene fiele dadurch eine wichtige Nahrungsgrundlage weg und auch sie sei in Folge vom Aussterben bedroht.