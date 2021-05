Einbruch in Dornbirner Goldschmiede

Bislang unbekannte Täter brachen am frühen Mittwochmorgen in ein Schmuckgeschäft in Dornbirn ein.

Die Täterschaft warf mit einem Stein die verglaste Eingangstür ein und gelangte so in das Geschäftslokal. Dort zerschlug die Täterschaft mehre Vitrinen und stahl daraus die ausgestellten Schmuckstücke.

Passent meldete Einbruch

Der Gesamt- bzw. Sachschaden kann zurzeit noch nicht beziffert werden. Der Einbruch wurde in den frühen Morgenstunden von einem Passanten entdeckt und der Polizei gemeldet. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt in Zusammenarbeit mit der PI Dornbirn geführt.

