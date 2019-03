Überfall auf Juweliergeschäft in Dornbirn

Am Donnerstagmittag wurde ein Juweliergeschäft in Dornbirn überfallen. Im Zuge einer Alarmfahndung wurde eine Verdächtige in Tatortnähe festgenommen.

Am Donnerstagmittag gegen 12:45 Uhr hat eine Frau ein Juweliergeschäft in der Dornbirner Marktstraße überfallen und die Angestellte mit einer Schußwaffe bedroht. Die Angestellte sowie eine Kundin wurden daraufhin in einen Hinterraum eingesperrt. Beim Verlassen des Gebäudes nahm die Verdächtige Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe mit.

Die Täterin flüchtete in Richtung Schulgasse und konnte dort von der Polizei gefasst werden. Die Spurensicherung ist vor Ort und wertet den Tatort derzeit aus. Zum Tatmotiv konnte die Polizei noch keine Angaben machen.