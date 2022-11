Ein Stadion mit Baubescheid

Da aber rund um die S18 noch so viel in Schwebe ist, hat Fischer Bedenken, dass am Schluss nur die Brücke saniert wird und gar keine Verbesserung für Lustenau im Raum steht. Eine solche Zementierung des Status Quo wäre jedoch untragbar für ihn und Lustenau. "Für uns ist ganz wichtig, dass von Bundesseite Klarheit kommt in Bezug auf die Evaluierung", betont Fischer, mit Blick auf Alternativen und ob diese auch für die Schweiz realisierbar sind.