Ein Schulfest für alle Kulturen

Die Volksschule Hasenfeld hat ihr diesjähriges Schulfest unter dem Motto „Zsämmo“ durchgeführt.

Lustenau Unter dem Motto „Zsämmo“ feierten Schüler, Lehrer und Eltern der Volksschule Hasenfeld ihr diesjähriges Schulfest am Freitagnachmittag und lebten das Miteinander der unterschiedlichen Kulturen. „Bei uns gibt es viele Schüler mit familiären Wurzeln aus anderen Ländern, deshalb haben wir die Vielfalt in den Mittelpunkt des Festes gerückt“, erzählte Direktorin Monika Bodlak. Bis zum Festbeginn um 16 Uhr gab es für die Schülerinnen und Schüler allerhand zu erleben: Beim Dosenwerfen, einem Hindernislauf, dem Wasserbomben-Schießen oder dem Fahren auf der riesigen Gokart-Bahn konnten sie das nahende Ende des Schuljahres gebührend feiern.

Es wuselte in der ganzen Volksschule am Freitagnachmittag von spielbegeisterten Kindern. Ob draußen auf dem Pausenhof, im Turnsaal oder im Schulgelände. Überall fanden sich Spielstationen, die von Lehrpersonen durchgeführt wurden. Für jede absolvierte Station erhielten die Kinder einen Stempel auf ihrem Spielepass. „Die Lehrerinnen und Lehrer übernehmen die Spielstationen, ab 16 Uhr sorgen wir vom Elternverein für die Bewirtung und für eine festliche Stimmung bei uns in der Schule“, erklärte Elternvereinsobfrau Jasmin Blum.

Besonders stolz sind die Elternvereinsvertreterinnen auf das diesjährige internationale Buffet. „Viele Eltern bringen Köstlichkeiten in Form von Fingerfood und Salate mit“, sagte Blum. So kann jede und jeder in den Genuss von neuen Gerichten kommen. „Selbstverständlich grillen wir auch, bieten Pommes und Raclette-Brötle an“, so Blum. Jeder Gast kommt beim Fest ganz auf seine Kosten, wie sie betont.