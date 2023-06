Kulinarische Reise um die Welt

Großer Andrang herrschte beim Markt der Kulturen am Samstag am Lustenauer Kirchplatz.

Die Marktgemeinde Lustenau lud am Samstag zum Markt der Kulturen auf den Kirchplatz ein.

Lustenau Schon von Weitem waren am Samstagvormittag die Klänge der schottischen Dudelsackgruppe in Lustenau zu hören und ließen erahnen, dass dieser Markt kein herkömmlicher war. In traditionell schottischer Uniform verbreiteten die „The First Leiblach Valley Pipes and Drums“ beste Stimmung unter den zahlreichen Besuchern bei dem alljährlich stattfindenden „Markt der Kulturen“ und sorgten für Staunen bei den kleinen Gästen, die bewundernd der Dudelsackgruppe zuschauten. Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein Fest der Kulturen, bei dem die Menschen an den Ständen verweilten, mit ihnen ins Gespräch kamen und die ländertypischen Köstlichkeiten probierten.

Eine Reise um die Welt

Insgesamt waren 15 verschiedene Länder mit ihren Ständen vertreten. Die Standbesitzer ließen die Besucher ihre landestypischen Gerichte probieren. Und das taten sie mit Freude und ganz ohne Scheu. „Wir haben uns gerade bolivianische Köstlichkeiten geholt. Sie schmecken fantastisch“, bestätigte Besucher Dennis Grabher-Maier aus Lustenau. Das Ziel sei es, sich durch möglichst viele Länder durchzuessen, um die Vielzahl der traditionellen Gerichte kennen lernen zu können, wie er erzählte. Weiter ging es nach Peru, Brasilien, Thailand, Sri Lanka, Vietnam, in die Ukraine, nach Bosnien & Herzegowina, in die Türkei, Frankreich, Italien und auch nach Lustenau. Das bunte Treiben auf dem Kirchplatz, die musikalischen Klänge und die ansprechenden Gerüche verwandelten den Kirchplatz zu einem internationalen Parkett, bei dem ein gegenseitiges und wertschätzendes Kennenlernen stattfand. „Der Markt kommt bei den Besuchern sehr gut an. Ich freue mich, dass so viele heute den Weg zu uns ins Zentrum geschafft haben und schon am Vormittag die verschiedenen Köstlichkeiten gekostet haben“, sagte Marktkoordinatorin Manuela Haller vom Lustenau Marketing.

Buntes Treiben

Auch für die Kinder bot der Markt einige Höhepunkte. So sorgte Clown Pompo mit seinem Seifenblasen-Fahrrad für freudiges Lachen unter ihnen. Selbstverständlich wurde die eine oder andere Riesen-Seifenblase von den Kindern gefangen und zerplatzt. Im Bastelzelt konnten sie kreativ werden oder den Geschichten der mobilen Bibliothek mit Peter Ladstätter lauschen. Zwischendurch führten die bosnische Folklore Tanzgruppe „Bosanski Sjaj“, die Trachtengruppe Lustenau oder die Dudelsackgruppe ihre Tänze auf. Aber auch musikalische Einlagen von Künstlern aus aller Welt machten dem Markt mit seinem internationalen Flair alle Ehre.

