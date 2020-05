Ein Geschenk für die ganz lange Partnerschaft

Die Dornbirner Spoarkasse erhielt von FC Mohren Dornbirn ein besonderes Präsent

FC Mohren Dornbirn Geschäftsführer Andreas Genser war zu Besuch bei der Dornbirner Sparkasse und bedankte sich für den Traditionsklub aus der Messestadt für die langjährige Partnerschaft beim Unternehmen. Als Danke schön überreichte Andreas Genser an Kommerzialrat Werner Böhler und Ombudsfrau Christel Schwendinger ein Präsent. Ein neues Dress-Leibchen wurde von Genser an die Dornbirner Sparkasse für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und mehr als zwanzig Jahren Sponsortätigkeit übergeben. Als Premiumsponsor sind die Dornbirner Sparkassen auf dem Leibchen der ersten Kampfmannschaft von FC Mohren Dornbirn mit dem Firmenlogo vertreten.

„Der FC Dornbirn investiert traditionell sehr viel in die Nachwuchsarbeit, was der Dornbirner Sparkasse als langjährige Partnerin besonders wichtig ist. Kinder und Jugendliche können dadurch eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung mit Perspektive finden. Mit Interesse verfolgen wir auch die sportlichen Erfolge der Kampfmannschaft, die sich – mit überwiegend Amateurspielern - in einem professionellen Umfeld sportlich hervorragend schlägt“