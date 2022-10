Simon Tschann, Bürgermeister von Bludenz und Präsident der Sportunion, sprach in "Vorarlberg LIVE" über seine neuen Aufgaben.

Er sei oft gefragt worden, ob ihm langweilig sei, als er die Aufgabe als Präsident der Vorarlberger Sportunion übernahm. "Ich habe gesagt, ein Abend in der Woche war noch frei, den habe ich jetzt mit der Sportunion bespielt", sagt Tschann am Montagabend in "Vorarlberg LIVE" und lacht. Seit gut zwei Wochen hat er das Amt inne und ist nun für rund 200 Vereine im Land zuständig.