Ehemann in Schwarzach getötet: Heute beginnt Mordprozess

Eine 38-jährige Frau soll am 12. April 2022 in Schwarzach ihren Ehegatten mit einem Küchenmesser getötet haben. Heute startet der Mordprozess.

Der Angeklagten werde vorgeworfen, am 12. April in ihrem Einfamilienhaus in Schwarzach ihren 35-jährigen Ehemann mit einem wuchtigen Stich mit einem Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 20 Zentimetern in den linken oberen Brustkorb vorsätzlich getötet zu haben.