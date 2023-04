Ehefrau in Bludenz erstochen - Mann wegen Mordes angeklagt

Ein 36-jähriger Mann, der im August 2022 in Bludenz seine von ihm getrennt lebende Frau mit einem Messer erstochen haben soll, muss sich wegen Mordes verantworten.

Eine entsprechende Anklage wurde eingebracht, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Heinz Rusch am Freitag. Einen Prozesstermin gibt es laut Landesgericht Feldkirch noch nicht. Die 32-Jährige war trotz Reanimationsversuchen an Ort und Stelle gestorben, laut Polizei zeigte sich der Verdächtige geständig.

Jahrelange Gewaltbeziehung

Mehrfach auf Frau eingstochen

Der Verdächtige hatte sich am Tatabend telefonisch bei seiner Frau gemeldet, dabei soll es zu einem Streit wegen der Betreuung der drei gemeinsamen Kinder gekommen sein. Daraufhin fuhr der Mann nach Erkenntnissen der Exekutive zum Wohnhaus der Frau und forderte sie telefonisch auf, aus dem Haus zu kommen. Als die Frau im Eingangsbereich anlangte, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, dann ging der 36-Jährige mit einem mitgebrachten Messer auf seine Frau los. Zu Hilfe eilende Passanten und der am Tatort eintreffende Notarzt konnten sie nicht mehr retten. Der Mann ergriff unterdessen die Flucht, um sich in wenigen hundert Metern Entfernung telefonisch bei der Polizei zu melden. Er gab sinngemäß an, er habe "etwas Schlimmes" getan. Wenig später ließ er sich am von ihm genannten Ort widerstandslos festnehmen.