EHC Lustenau hofft auf die Rückkehr auf die Siegerstraße

Am Freitag um 19.30 Uhr trifft der EHC Lustenau im Rahmen der Alps Hockey League in der Rheinhalle Lustenau auf den HDD Jesenice. Mitglieder der Rettung, der Polizei sowie der Feuerwehr haben bei diesem Spiel gegen Vorlage eines Ausweises freien Eintritt. Nach Spielende unterhält Helis one-man-band alles Gäste im VIP-Raum.

Keine leichte Aufgabe wartet auf die Cracks des EHC Lustenau am Freitag Abend in der Rheinhalle. Mit dem HDD Jesenice kommt der regierende Meister der Alps Hockey League nach Lustenau. Für die Slowenen gestaltete sich der bisherige Verlauf der Meisterschaft mit Höhen und Tiefen. Nach einem sehr guten Start folgten zuletzt einige Niederlagen. Von den letzten acht Spielen konnten sie lediglich drei Spiele für sich entscheiden.

Auch der EHC Lustenau musste sich in den letzten beiden Heimpartien geschlagen geben und möchte mit einem Erfolg auf die Siegerstraße zurückkehren. Das Hinspiel in Jesenice konnten die Stahlstädter schlussendlich klar mit 6:3 für sich entscheiden, doch das Ergebnis war deutlicher als der Spielverlauf. Bis zu Beginn des letzten Drittels hielt Lustenau das Spiel offen. So stand es nach zwei Spielabschnitten 3:3 unentschieden.