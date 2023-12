EHC Lustenau empfängt Zell am See

Nach den beiden Auswärtserfolgen gegen Klagenfurt und Linz treffen die Lustenauer Löwen am Donnerstag in der Rheinhalle auf den EK Zell am See. Kurz vor Spielbeginn kommt es auf dem Eis zur Ehrung von lang gedienten Lustenauer Eishockey – Cracks. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr – die Ehrungen starten um 19.20 Uhr.

Mit dem EK Zell am See empfangen die Lustenauer am Donnerstag Abend einen der Titelkandidaten der Alps Hockey League. Diesem Anspruch konnten die Pinzgauer zu Beginn der Meisterschaft durchaus gerecht werden. Von den ersten zwölf Spielen konnten sie 11 Siege davontragen und führten souverän die Tabelle an. In den letzten Wochen verloren sie jedoch ein wenig an Kontinuität und mussten nach einigen Niederlagen die Tabellenführung an die Rittner Buam abgeben.