EHC Lustenau: Antisemitismus Vorwurf überschattet Sieg

Antisemitische Beleidigung

Wie die Adler in einer Aussendung mitteilen, soll in der 39. Spielminute der Tiroler Spieler Rafael Rotter von einem Lustenauer Spieler antisemitisch beleidigt worden sein. Was genau der Lustenauer in Richtung Rotters gesagt hat und um welchen Spieler es sich handelt, teilten die Tiroler allerdings nicht mit.