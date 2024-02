Finnen-Hattrick sorgt für Lustenau Heimsieg

Auf Grund einer geschlossenen Mannschaftsleistung besiegt der EHC Lustenau die Adler aus Kitzbühel mit 6:4. Die Väter des Erfolges waren einerseits Ville-Pekka Pietilä, der drei Tore zu diesem Sieg beisteuerte. Andererseits Torhüter Lukas Reihs, der in vielen Phasen des Spieles sein Team vor Gegentreffern bewahrte.



Von Beginn an war zu erkennen, dass es in diesem Spiel um wichtige Punkte ging. Die ersten Akzente setzte der EHC Lustenau, doch die beste Möglichkeit in der Anfangsphase hatten die Tiroler, die in der vierten Minute durch einen Pfostenschuss an der frühen Führung scheiterten. In der 16. Minute erstmals Torjubel in der Rheinhalle. Ville-Pekka Pietilä versenkte den Puck durch einen Schlenzer im gegnerischen Gehäuse. Mit dieser knappen Führung ging es in die erste Pause.



Kurz nach Wiederbeginn hatte Lustenau in einer Powerplay Situation die Möglichkeit, den Vorsprung auszubauen, doch das Gegenteil war der Fall. Aus einem Konter heraus erzielte Kitzbühel in Unterzahl den Ausgleichstreffer. Nur zwei Minuten ging Kitzbühel mit 2:1 in Führung. Das Spiel schien zu kippen. In der 28. Minute agierte Lustenau abermals mit einem Mann mehr auf dem Eis und nützte diese Möglichkeit zum Ausgleichstreffer. Wiederum war es Ville-Pekka Pietilä, der den zweiten Treffer für Lustenau erzielte. Nun hatte Lustenau die beste Phase im Spiel und ging durch weitere Treffer von Max Wilfan (34. Min.) und abermals Ville-Pekka Pietilä (35. Min.) mit 4:2 in Führung. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die zweite Pause.



Zu Beginn des letzten Spielabschnitts machte Kitzbühel mächtig Druck und kam nach nur 45 gespielten Sekunden zum Anschlusstreffer. Lustenau ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte nach einem Treffer von Robin Wüstner (42. Minute) den Zwei-Tore-Vorsprung wieder herstellen. Nun waren es die Gäste aus Tirol, die mehr Spielanteile hatten und in der 49. Minute den abermaligen Anschlusstreffer erzielten. Kitzbühel drängte auf den Ausgleich, doch basierend auf eine sehr gute Torhüterleistung von Lukas Reihs konnte Lustenau durch enormen Einsatz diesen Vorsprung bis kurz vor Spielende halten. In den letzten Minuten ersetzte Kitzbühel den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler. Dies nutzte Lustenau 45. Sekunden vor Spielende zum alles entscheidenden sechsten Treffer durch Villi Kukkola. Somit konnte sich der EHC Lustenau wichtige Punkte in der Tabelle anschreiben lassen.



EHC Lustenau : EC Kitzbühel 6:4 (1:0 / 3:2 / 2:2)

Torschützen EHC Lustenau: Ville-Pekka Pietilä (16. Min. / 28. Min. / 35. Min.), Max Wilfan (34. Min.), Robin Wüstner (42. Min.), Vili Kukkola (60. Min.)

Torschützen EC Kitzbühel: Tim Geifes (23. Min.),. Joonas Niemelä (25. Min.), Jannik Fröwis (41. Min.), Henrik Hochfilzer (49. Min.)