Egger nach 21 Jahren aus Landtag verabschiedet

Zu Beginn der Sitzung des Vorarlberger Landtags am Mittwoch wurde Dieter Egger (FPÖ) verabschiedet, der sein Mandat nach 21 Landtagsjahren zurückgelegt hatte, um sich künftig auf seine Aufgaben als Hohenemser Bürgermeister zu konzentrieren.

"Große Projekte" in Hohenems

Egger hatte seinen Verzicht auf das Landtagsmandat bereits am 30. September bei der Landeswahlbehörde erklärt, er wohnte der Landtagssitzung am Mittwoch nur noch auf der Zuschauertribüne bei. Der 51-Jährige hatte im Vorfeld das Ende seiner landespolitischen Karriere mit "großen Projekten" begründet, die in Hohenems anstünden. Durch die Corona-Pandemie seien die Verantwortlichen in Städten und Gemeinden zusätzlich gefordert. Auf 21 spannende Jahre in der Landespolitik blicke er "mit Demut und Dankbarkeit" zurück.