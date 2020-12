Corona-Pandemie pushte Digitalisierung der ÖGK

ÖGK Vorarlberg Chef Jürgen Kessler verweist auf Erfolge der Gesundheitskasse im Jahr 2020 und preist digitale Fortschritte an.

Die Corona-Pandemie hat der ÖGK 2020 ein herausforderndes erstes Jahr beschert. „Trotz der größten Gesundheitskrise in der Zweiten Republik ist es gelungen, die Reform der Sozialversicherung weiter umzusetzen. Mit Harmonisierungen, effizienteren Strukturen und großen Zielen starten wir in das neue Jahr,“ kündigt Jürgen Kessler vor Beginn seines zweiten Vorsitzes an. „Es war ein schwieriges erstes Jahr für die ÖGK. Die Bewältigung der Coronakrise war für eine so junge Organisation wie die ÖGK eine Herausforderung.“